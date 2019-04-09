В Ізраїлі проходять парламентські вибори, які визначать долю Нетаньягу

У Ізраїлі 9 квітня відбуваються парламентські вибори, які визначать, чи залишиться при владі багаторічний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Його головним суперником є Бені Ганц, колишній голова Генштабу Армії оборони Ізраїлю. Очікується, що офіційні результати виборів з’являться 10 квітня.

Кампанія Нетаньягу, який претендує на п’ятий термін в уряді, була затьмарена серією звинувачень в корупції.

За недавніми соцпитуваннями, партія Ганца «Синьо-білі» може випередити партію Нетаньягу «Лікуд». Водночас у Нетаньягу є багато шансів сформувати правлячу коаліцію у Кнесеті з кількома невеликими націоналістичними партіями, які його підтримують.