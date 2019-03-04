США тимчасово розгорнули в Ізраїлі свою передову систему протиракетної оборони

США тимчасово розгорнули свою високорозвинену систему протиракетної оборони THAAD в Ізраїлі, повідомляють американські та ізраїльські військові.

Європейське командування США в заяві 4 березня вказало, що розгортання комплексу для висотного перехоплення ракет середньої дальності THAAD є «демонстрацією незмінної прихильності Сполучених Штатів справі регіональної безпеки Ізраїлю».

«Навчання щодо готовності до розгортання» також пояснили перевіркою здатності військових США швидко розгортати таку систему по всьому світу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розгортання THAAD робить Ізраїль «ще сильнішим у протистоянні близьким і далеким загрозам з усього Близького Сходу». Ізраїль має свою власну систему протиракетної оборони, але розгортання американської розглядають як частину «готовності до будь-яких викликів в майбутньому», заявили ізраїльські військові.

Ізраїльські посадовці раніше висловили стурбованість з приводу розробки Іраном балістичних ракет і збройних загроз з боку підтримуваного Іраном шиїтського руху «Хезболла» в Лівані.