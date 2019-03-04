Ізраїль заявляє, що силовики вбили двох палестинських «нападників»

Ізраїльські силовики повідомили, що вбили двох палестинців на Західному березі річки Йордан. За словами ізраїльської сторони, це сталося після того, як їхній автомобіль наїхав на військових, травмувавши солдата й прикордонного поліцейського.

Згідно з повідомленням, третій палестинець був поранений, його затримали.

Ізраїль попередньо розцінює інцидент як теракт.

З 2015 року палестинці вбили понад 50 ізраїльтян. Водночас 260 палестинців загинули від рук ізраїльських силовиків у цей же період.