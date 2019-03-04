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04 Березень 2019, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Ізраїль заявляє, що силовики вбили двох палестинських «нападників»

Ізраїль попередньо розцінює напад на кордоні як теракт

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Ізраїльські силовики повідомили, що вбили двох палестинців на Західному березі річки Йордан. За словами ізраїльської сторони, це сталося після того, як їхній автомобіль наїхав на військових, травмувавши солдата й прикордонного поліцейського.

Згідно з повідомленням, третій палестинець був поранений, його затримали.

Ізраїль попередньо розцінює інцидент як теракт.

З 2015 року палестинці вбили понад 50 ізраїльтян. Водночас 260 палестинців загинули від рук ізраїльських силовиків у цей же період.

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