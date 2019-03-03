Ізраїль і Росія разом працюватимуть над виведенням іноземних сил із Сирії – Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 3 березня, що Ізраїль і Росія погодилися утворити спільну групу, аби прискорити виведення іноземних збройних сил з території Сирії.

Таку заяву він зробив за кілька днів після того, як відвідав Москву, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна не дозволяти Ірану встановити свою присутність у Сирії.

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Під час щотижневого засідання уряду Нетаньягу повідомив, що домовився з Путіним щодо «спільної мети: виведення іноземних сил, які приїхали до Сирії після початку громадянської війни».

«Ми домовилися створити спільну групу, аби прискорити цей процес, разом з іншими аспектами», – сказав голова ізраїльського уряду.

Він також додав, що дав «чітко зрозуміти, що Ізраїль не дозволить Ірану укріпитися в Сирії» і продовжить протидіяти цьому.

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Раніше Ізраїль здійснив сотні авіаударів по території Сирії, стверджуючи, що мішенями стали іранські військові об’єкти або ж союзники Тегерану на кшталт шиїтського екстремістського угруповання «Хизболла», що базується в Лівані.​

Протягом останніх місяців військові Асада за підтримки Москви і Тегерану відвоювали значні території у бойовиків та повстанців.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули більше 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду, режиму якого значна частина світу – і західного, і арабського – відмовила в легітимності.