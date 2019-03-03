«Трофейну зброю» з Сирії, привезену в анексований Крим, охороняють ударні вертольоти

Виставку «трофейної зброї», привезеної російськими військовими з Сирії, під час пересування анексованим Кримом супроводжують ударні вертольоти Ка-52, повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

За повідомленням, вертольоти відпрацювали навчально-бойову задачу із супроводу поїзда за «маршрутом від станції Керч до Севастополя».

Ешелон з «трофейною зброєю» з Сирії прибув на залізничний вокзал Севастополя 3 березня.

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За даними місцевих ЗМІ, на виставці представлені понад 500 зразків озброєння й військової техніки, «захопленої у терористів в Сирії».

Згідно з повідомленнями, «екскурсії» проводять російські військові, які брали участь у бойових діях у Сирії.

Росія є головним міжнародним союзником сирійського президента Башара Асада і надає йому підтримку під час війни в країні, що триває від 2011 року.