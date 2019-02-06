Сенат США схвалив санкції проти Сирії, Росії й Ірану

Сенат США ухвалив законопроект про санкції щодо Сирії та її союзників, включаючи Росію й Іран. Згідно з документом, обмеження будуть запроваджені за військову допомогу сирійському президентові Башару Асаду і за співпрацю з його урядом у сфері поставок авіазапчастин і торгівлі нафтопродуктами.

Крім санкцій, законопроект про «Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході» включає поправку, що застерігає від поспішного виведення військ з Сирії й Афганістану. Сенатори також підтримали продовження військової співпраці з Йорданією і надання військової допомоги Ізраїлю на суму понад три мільярди доларів. Крім цього, в законопроекті передбачені санкції за економічний бойкот Ізраїлю.

Законопроект вніс республіканець Мітч Макконнелл. Документ підтримали 77 сенаторів, 23 виступили проти. Тепер його має затвердити Палата представників, яку контролюють демократи.

Раніше повідомлялося, що влада США може запровадити санкції щодо російських й іранських компаній, що працюють в Сирії. Обмеження, в першу чергу, можуть торкнутися компаній, які займаються проектами з відновлення Сирії. США також мають намір відмовитися від надання коштів на відновлення районів, в яких перебувають іранські й російські війська.