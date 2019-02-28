Ізраїль: Нетаньягу загрожують звинувачення в корупції

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт має намір висунути звинувачення в корупції прем'єр-міністрові Біньяміну Нетаньягу. Мандельбліт пояснив, що звинувачення будуть висунуті за трьома справами.

Прокурори стверджують, що Нетаньягу приймав подарунки від заможних бізнесменів, а також надавав послуги представникам медіа-бізнесу в обмін на більш позитивне висвітлення своєї діяльності в пресі.

Прем'єр-міністр звинувачення відкидає і каже, що є жертвою «полювання на відьом» із боку лівих партій.

Нетаньягу зможе виступити зі своїми запереченнями на адресу прокуратури на спеціальних слуханнях. За попередніми даними, вони відбулуться після парламентських виборів, які призначені на 9 квітня. Якщо аргументи Нетаньягу не будуть прийняті, то це буде перший випадок в історії Ізраїлю, коли звинувачення висунуть чинному прем’єр-міністру.