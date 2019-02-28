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28 Лютий 2019, Київ 21:10
Новини | Міжнародні

Ізраїль: Нетаньягу загрожують звинувачення в корупції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Неттаньягу

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Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт має намір висунути звинувачення в корупції прем'єр-міністрові Біньяміну Нетаньягу. Мандельбліт пояснив, що звинувачення будуть висунуті за трьома справами.

Прокурори стверджують, що Нетаньягу приймав подарунки від заможних бізнесменів, а також надавав послуги представникам медіа-бізнесу в обмін на більш позитивне висвітлення своєї діяльності в пресі.

Прем'єр-міністр звинувачення відкидає і каже, що є жертвою «полювання на відьом» із боку лівих партій.

Прем'єр-міністр Ізраїл Біньямін Нетаньягу (л) та президент Росії Володимир Путін, Москва, 27 лютого 2019 року
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Нетаньягу зможе виступити зі своїми запереченнями на адресу прокуратури на спеціальних слуханнях. За попередніми даними, вони відбулуться після парламентських виборів, які призначені на 9 квітня. Якщо аргументи Нетаньягу не будуть прийняті, то це буде перший випадок в історії Ізраїлю, коли звинувачення висунуть чинному прем’єр-міністру.

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