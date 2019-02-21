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21 Лютий 2019, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Ізраїль: партії-суперники Нетаньягу оголосили про об’єднання перед виборами до Кнесету

Біньямін Нетаньягу претендує на четвертий поспіль термін у кріслі прем’єр-міністра Ізраїлю

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Основні центристські політичні сили Ізраїлю оголосили про об’єднання і єдиний список на виборах до парламенту (Кнесету), що може стати ударом по правоцентристській правлячій партії «Лікуд», лідером якої є чинний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Лідери партій «Стійкість Ізраїлю» та «Є майбутнє» Бені Ганц та Яір Лапід заявили 21 лютого, що створять коаліцію, яка «стане новою правлячою партією Ізраїлю».

За їхніми словами, вони «мотивовані національною відповідальністю» і «здолають прірву в ізраїльському суспільстві». Два лідери партій домовилися щодо ротацій керівництва в уряді в разі перемоги – очікується, що спочатку Ганц буде прем’єр-міністром, а пізніше його змінить Лапід. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що до коаліції зголосилася також долучитися і партія ТЕЛЕМ.

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час прес-конференції за підсумками підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Єрусалим, 21 січня 2019 року
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Парламентські вибори в Ізраїлі заплановані на 9 квітня. Біньямін Нетаньягу претендує на четвертий прем’єрський термін поспіль. Втім урядовець фігурує у трьох кримінальних провадженнях про корупцію і генеральний прокурор найближчим часом має вирішити, чи висувати йому звинувачення. Нетаньягу заперечує будь-які правопорушення і заявляє про намір опонентів усунути його від влади.

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