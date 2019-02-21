Ізраїль: партії-суперники Нетаньягу оголосили про об’єднання перед виборами до Кнесету

Основні центристські політичні сили Ізраїлю оголосили про об’єднання і єдиний список на виборах до парламенту (Кнесету), що може стати ударом по правоцентристській правлячій партії «Лікуд», лідером якої є чинний прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Лідери партій «Стійкість Ізраїлю» та «Є майбутнє» Бені Ганц та Яір Лапід заявили 21 лютого, що створять коаліцію, яка «стане новою правлячою партією Ізраїлю».

За їхніми словами, вони «мотивовані національною відповідальністю» і «здолають прірву в ізраїльському суспільстві». Два лідери партій домовилися щодо ротацій керівництва в уряді в разі перемоги – очікується, що спочатку Ганц буде прем’єр-міністром, а пізніше його змінить Лапід. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що до коаліції зголосилася також долучитися і партія ТЕЛЕМ.

Парламентські вибори в Ізраїлі заплановані на 9 квітня. Біньямін Нетаньягу претендує на четвертий прем’єрський термін поспіль. Втім урядовець фігурує у трьох кримінальних провадженнях про корупцію і генеральний прокурор найближчим часом має вирішити, чи висувати йому звинувачення. Нетаньягу заперечує будь-які правопорушення і заявляє про намір опонентів усунути його від влади.