В Ізраїлі прем’єр Нетаньягу став міністром оборони

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обійняв посаду міністра оборони країни. Таким чином він намагається подолати політичну кризу, яка виникла після відставки міністра оборони Авіґдора Лібермана.

У телевізійному зверненні Нетаньягу наголосив, що зараз не час для дострокових виборів в Ізраїлі. За його словами, спроби посилити уряд за допомогою нових виборів не давали в минулому бажаного результату. Після виходу з владної коаліції партії Лібермана «Наш дім Ізраїль» у Нетаньягу в парламенті зберігається більшість із перевагою всього в один голос.

Авіґдор Ліберман пішов у відставку з посади міністра оборони Ізраїлю 14 листопада через перемир’я з угрупованням «Хамас» після найсерйознішої ескалації конфлікту в Смузі Гази за останні чотири роки. Ліберман вважає рішення уряду «капітуляцією перед терором». Тижнем раніше він закликав до посилення дій проти «Хамас». Натомість Нетаньягу назвав рішення про перемир’я правильним, хоча і тяжким. Він заявив, що «вороги благали про припинення вогню».