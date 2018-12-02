Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньягу в корупції

Поліція Ізраїлю знову подала рекомендацію висунути прем’єр-міністрові країни Біньямінові Нетаньягу і його дружині Сарі звинувачення, пов’язані з хабарництвом і корупцією.

Це вже третя така рекомендація за останні місяці.

Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини.

Дозвіл на оприлюднення цієї рекомендації дав генеральний прокурор Ізраїлю. Тепер він же має ухвалити остаточне рішення про те, чи висувати такі звинувачення.

Прем’єр, як і раніше, відкидає звинувачення.

«Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують», – заявив Нетаньягу. За його словами, ці рекомендації були ухвалені, а потім «злиті» у пресу «ще до того, як почалося слідство».

Біньямін Нетаньягу вже не раз заявляв, що звинувачення проти нього в усіх трьох справах є змовою його політичних супротивників.