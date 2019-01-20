Ізраїль через майже 50 років відновив відносини з Чадом

Ізраїль і африканська держава Чад після майже 50 років відновили дипломатичні відносини. Про це заявили прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент Чаду Ідріс Дебі після зустрічі в столиці Чаду Нджамені 20 січня.

Перед відльотом у Нджамену Нетаньягу назвав візит «історичним», підкресливши, що Чад є країною з переважно мусульманським населенням. За словами прем’єра, зараз відбувається революція у відносинах між Ізраїлем й арабським і мусульманським світом.

Неформально країни співпрацювали і раніше: Ізраїль, зокрема, продавав владі африканської країни зброю. Президент Чаду двома місяцями раніше відвідав Єрусалим.

У жовтні минулого року Нетаньягу здійнив несподівану поїздку в Оман – мусульманську державу Перської затоки. Саудівська Аравія, в свою чергу, дозволила проліт літаків, що прямують до Ізраїлю, над своєю територією.

Потепління відносин між низкою мусульманських країн й Ізраїлем останнім часом спостерігачі пов’язують зі спільною загрозою з боку екстремістських організацій, а також боротьбою проти впливу Ірану.

Чад розірвав відносини з Ізраїлем у 1972 році.