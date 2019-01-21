Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль підписали у Єрусалимі угоду про створення зони вільної торгівлі, повідомляється на сайті українського президента.

За цією інформацією, церемонія відбулася після двосторонньої зустрічі Петра Порошенка із прем’єр-міністром з Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Як зазначається, підписи під документом поставили український віце-прем’єр Степан Кубів та міністр економіки Ізраїлю Елі Коен.

20-21 січня відбувається офіційний візит до Ізраїлю президента Петра Порошенка.

За інформацією на сайті прехидента, під час візиту Порошенко провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном.

Напередодні ізраїльське видання The Jerusalem Post повідомило, що український президент і прем’єр-міністр Ізраїлю говоритимуть про торгівлю, ситуацію у регіоні й Росію.