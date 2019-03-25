Нетаньягу скорочує свій візит до США через обстріл Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що скоротить свій візит до США після того, як територію його країни поблизу Тель-Авіва обстріляли зі Смуги Гази.

Нетаньягу 25 березня має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, який раніше заявив про намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Ізраїльський прем’єр повідомив, що полетить додому відразу після переговорів із Трампом.

22 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.

Цю заяву вже засудили МЗС Сирії і голова Європейської ради Дональд Туск. Він заявив, що ЄС не визнає суверенітету Ізраїлю над територією Сирії, яку він захопив 1967 року.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.