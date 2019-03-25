Зі Смуги Гази випустили ракети по Ізраїлю, шестеро людей постраждали

З Сектора Гази випустили ракети по Ізраїлю. За даними ізраїльської влади, одна з ракет влучила в будинок у селищі Мішмерет.

Служба швидкої допомоги Ізраїлю Magen David Adom заявила про шістьох постраждалих, серед них – дитина.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, який наразі перебуває з візитом у США, заявив, що Ізраїль «відповість силою» «Хамасу» на ранковий обстріл.

Палестинці поки не підтверджували інформації про запуск ракет.

У листопаді 2018 року Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення обміну ударами.

15 березня ізраїльська армія повідомила про обстріл близько ста цілей у Смузі Газа у відповідь на ракетний удар по Тель-Авіву, який стався ввечері 14 березня.