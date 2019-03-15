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15 Березень 2019, Київ 16:56
Новини | Міжнародні

Ізраїль атакував 100 цілей у Смузі Гази у відповідь на пуск ракет по Тель-Авіву

Атака ізраїльської авіації по Газі ввечері 14 березня 2019 року

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Ізраїльська армія повідомила про обстріл близько ста цілей у Смузі Газа у відповідь на ракетний удар по Тель-Авіву, який стався ввечері 14 березня. Серед атакованих цілей – штаб-квартира «Хамасу» в Газі, підземний ракетний завод і кілька військових постів, повідомляє газета «Гаарец».

За даними медиків, внаслідок обстрілів у Смузі Гази постраждали четверо людей.

Атака ізраїльських військових стала відповіддю на ракетний удар по Тель-Авіву. Дві ракети були запущені по місту зі Смуги Гази. У місті були відкриті бомбосховища, потерпілих і руйнувань немає. Це був перший ракетний напад на Тель-Авів з літа 2014 року.

За попередніми даними ізраїльської армії, ракети по Тель-Авіву могли бути запущені помилково під час технічних робіт.

У листопаді 2018 року Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення обміну ударами.

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