Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню

Ізраїль і палестинські угруповання, зокрема «Хамас», домовилися про припинення вогню. За даними західних новинних агенцій, угода була досягнута за посередництва Єгипту.

Наразі невідомо, чи буде оголошений режим тиші тривалим.

При цьому представники палестинських угруповань заявили, що перемир’я буде діяти, поки його не порушить Ізраїль. При цьому міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що не підтримує перемир’я.

Напередодні стало відомо, що Ізраїль у відповідь на обстріл своєї території завдав удару в Смузі Гази по штаб-квартирі «Хамасу» й інших об’єктах. Євросоюз висловив тривогу у зв’язку з ескалацією насильства в регіоні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав сторони конфлікту проявити максимальну стриманість.

Ескалація протистояння між Ізраїлем і палестинцями почалася на наступний день після того, як унаслідок сутички у Смузі Гази загинули семеро палестинців і один ізраїльський солдат.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!