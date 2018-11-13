Армія Ізраїлю завдала удару по об’єктах «Хамасу»

Ізраїль завдав удару по позиціях «Хамасу» й «Ісламського джихаду», що є відгалуженням цього ісламістського угруповання, у Смузі Гази. Як повідомляє 13 листопада армія Ізраїлю, удару завдали у відповідь на обстріли ізраїльської території з Гази.

Зокрема, за повідомленням, Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі військової розвідки «Хамасу» в Смузі Гази. У повідомленні вказано, що цей штаб був «навмисно створений біля школи».

За даними ізраїльських військових, по південному Ізраїлю напередодні випустили сотні ракет. Десятки ракет були перехоплені ізраїльської системою протиракетної оборони «Залізний купол», деякі потрапили в житлові райони.

За повідомленнями ЗМІ, одна людина загинула, десятки поранені.

У відповідь було зруйновано понад 70 цілей у Смузі Гази, заявляють в Армії оборони Ізраїлю. Загинули три людини, передає Reuters.

Євросоюз висловив занепокоєння через ескалацію насильства в регіоні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш звернувся до сторін конфлікту на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази із закликом проявити максимальну стриманість.

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