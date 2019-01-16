Дослідження: температура землі в зоні вічної мерзлоти росте, найшвидше – у Сибіру

Температура ґрунту у регіонах вічної мерзлоти по всьому світу зросла в середньому на близько 0,3 градуси Цельсію протягом десяти років – таких висновків дійшли автори дослідження, оприлюдненого в журналі Nature Communications.

Згідно з результатами дослідження, найбільший ріст температури повітря зафіксовано на північному сході й північному заході Сибіру, де температура змерзлого ґрунту виросла на 0,9 градуси Цельсію у період з 2007-го по 2016 рік.

Температура повітря в цих двох регіонах зросла в середньому на 0,61 градуси Цельсію за цей же час.

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Дослідники зібрали дані зі 123 свердловин в Арктиці, Антарктиці, високогірних районах Європи і Центральній Азії.

На 71 локації зафіксували ріст температури, на 12 – її зниження. На 40 об’єктах показники лишилися незмінними.

Дослідники також звернули увагу на те, що ґрунт вічної мерзлоти, який в п’яти свердловинах вже почав танути, містить органічні речовини. Вони можуть виділяти вуглекислий газ і метан – гази, які посилюють зміни клімату.

Голова відділу дослідження вічної мерзлоти при Інституті Альфреда Вегенера в Потсдамі професор Ґвідо Ґроссе вважає цю тенденцію показовою.

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«Судячи з цих даних, вічна мерзлота не просто нагрівається на локальному чи регіональному рівні – це відбувається по всьому світу і фактично тими ж темпами, що й глобальне потепління. Це спричиняє суттєве потепління повітря й збільшення товщини снігового покрову, особливо в Арктиці», – наводить його слова онлайн-видання про науку EurekAlert.

За результатами дослідження результати дослідження Global Carbon Project, обсяги викидів парникових газів за 2018 рік сягнули рекордного рівня.