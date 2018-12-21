В Німеччині закрили останню вугільну шахту

В Рурській області Німеччини офіційно припинила роботу остання вугільна шахта «Проспер Ганіель», повідомляють західні ЗМІ.

На церемонії закриття шахти були присутні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Група гірників, яка піднялася з шахти, передала Штайнмаєру останній шматок вугілля.

Під час своєї промови президент країни віддав належне ролі, яку вугільна промисловість зіграла в розбудові Німеччини.

«Частина німецької історії добігає кінця тут. Без нього вся нашу країну та її розвиток протягом останніх 200 років неможиво уявити», – сказав він, звертаючись до шахтарів.

Жан-Клод Юнкер у свою чергу зазначив, що «вугілля і процвітання нероздільні».

«Сьогодні ми віддаємо шану сміливості і чеснотам видобувачів вугілля», – сказав він.

Читайте також: Німеччина дасть Україні 35 мільйонів євро на боротьбу зі зміною клімату – Мінекології​

Рурська область з 19 століття стала домівкою для кількох хвиль іммігрантів з Польщі, Італії й Туреччини, які приїздили сюди, щоб працювати на шахтах.

Німеччина досі виробляє майже дві п’яті електроенергії, спалюючи вугілля. Науковці вважають, що далі так тривати не може, якщо країна хоче зменшити обсяги викидів парникових газів.

У рейтингу протидії змінам клімату, яке німецькі дослідники оприлюднили 10 грудня, Німеччина посіла 27 місце.