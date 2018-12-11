У Мінекології прокоментували 18-те місце України в рейтингу протидії змінам клімату

Те, що Україна поліпшила свої позиції, піднявшись із 18 на 20 місце в рейтингу Climate Change Performance Index 2019, пов’язано зі змінами в українському законодавстві протягом 2018 року, вважає міністр екології Остап Семерак.

«Це дуже позитивна оцінка: у порівнянні з попереднім роком Україна піднялася на два пункти вгору. Очевидно, це продиктовано тими рішеннями, які Україна ухвалила, формуючи свою кліматичну політику. В першу чергу я маю на увазі прийняття стратегії низьковуглецевого розвитку і схвалення урядом двох законопроектів, які зараз знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Перший: це про озоноруйнівні речовини, і другий – це закон про звітність, моніторинг і верифікацію викидів парникових газів. Окрім цього, звичайно, береться статистика зі звітності, яку подає Україна і яка сертифікується Секретаріатом ООН в рамках Конвенції по боротьбі зі зміною клімату і виводяться загальні показники», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

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Семерак розповів, що укладачі рейтингу не зверталися до українських урядовців для збору даних, а збирають інформацію з відкритих джерел.​

Укладачі рейтингу – німецькі дослідники Ян Берк, Урсула Хаґен, Франциска Мартен, Ніклас Хоехне і Стефан Сінґер – вважають українську кліматичну політику «недостатньо амбітною». Однак міністр вказує на те, що Кабінет міністрів протягом останнього року ухвалив низку документів, які визначають державний підхід до проблеми зміни клімату, у відповідності до ухваленої в 2015 році Паризької угоди.

«Згідно з Концепцією про нову кліматичну політику український уряд схвалив Національний план реалізації цієї політики, там є конкретні пункти, які стосуються кожного з нас, які мають терміни, свої виміри показників, також ми стратегія низьковуглецевого розвитку підготували. Також ми зараз приступаємо до підготовки плану заходів по адаптації до змін клімату. Тому що зміни клімату, на жаль, є станом на сьогодні незворотніми і вони будуть відбуватися і ще протягом наступних років. До них треба вже адаптовуватись», – пояснює він.

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Національний план реалізації Концепції про кліматичну політику на 2018 передбачав, зокрема, ухвалення закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» – він зареєстрований у парламенті з 1 листопада 2018 року. На 2019 рік заплановане затвердження Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату.

10 грудня три німецькі організації оприлюднили звіт Climate Change Performance Index 2019, в якому Україна посідає 18 місце, очоливши таким чином групу країн із середнім рівнем успішності в протидії змінам клімату. Минулого року Україна була на 20 місці.