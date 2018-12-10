У Києві посилили контроль за хвойними насадженнями перед новорічними святами – КМДА

У Києві посилили контроль за хвойними насадженнями перед новорічними святами, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«На території міських лісів організовано патрулювання мобільними групами працівників лісової охорони комунальних лісопаркових господарств та міського декоративного розсадника «Теремки» задля забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних порубок у передноворічний період 2019 року», – повідомив начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

У КМДА нагадали, що комунальні лісгоспи розпочали реалізацію новорічних ялинок, які заготовлюються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів. Їхня ціна складає від 66 гривень.

Крім того, із 15 до 31 грудня у восьми районах Києва на 190 локаціях триватиме продаж натуральних хвойних дерев із лісових господарств Сумської, Київської, Житомирської та Полтавської областей.

В адміністрації зазначили, що розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів, складає від 1152 до 1852 гривень залежно від розміру дерева. Також порушники сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 гривень), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 гривень).