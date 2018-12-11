«Неприйнятний випадок» – міністр екології про недопуск екоактивістів з України до Польщі

Міністр екології України Остап Семерак планує обговорити з польським колегою Генріком Ковальчиком заборону на в’їзд до Польщі кільком українським екологічним активістам, які прямували на Кліматичну конференцію ООН у місті Катовіце. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Я, звичайно, як міністр екології не маю мандату щодо міжнародних заяв у цій сфері, але, спілкуючись зі своїм колегою, польським міністром – у мене завтра запланована з ним зустріч, я буду про це говорити і говорити, що це неприйнятний випадок для України і української сторони. Ми будемо просити пояснень і роз’яснень, чому саме так сталося, і вирішення проблеми можливого накладання заборони в подальшому», – пообіцяв міністр.

Він розповів також, що завдяки роботі українського консульства тих громадських діячів, які були затримані в польському Перемишлі, не депортували з країни.

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«Ці люди залишилися в Польщі, вони беруть участь у роботі конференції. Ті активісти, які їхали з України і їх не впустили на кордоні - вичайно, не було можливості реагувтаи консулам, бо це не є територія (Польщі - ред.), і Міністерству закордонних справ і, відповідно, Міністерству екології. Мені невідомо, чи вони робили другу спробу чи не робили», – розповів Семерак.

Він додав: ті громадяни України, які отримали заборону на в’їзд до Польщі, мають звернутись до Міністерства закордонних справ України, аби МЗС змогло звернутись до польської сторони із запитом щодо причин та добиватися скасування заборони.

Сам Семерак також вирушає на Кліматичні переговори ООН, також відомі як COP24, у Катовіце. Він розповів, що протягом заходу планується розробити текст книги правил виконання Паризької угоди 2015 року. В разі ухвалення такий документ носитиме назву Катовіцької книги правил.

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«Основним завданням цієї конференції є підготовка і ухвалення Книги правил. Це регламент роботи і виконання тих домовленостей, які досягнуті і зафіксовані в Паризькій кліматичній угоді. Справді, це величезна титанічна праця, яку фахівці та спеціалісти Міністерства екології та інших міністерств працюють фактично починаючи з 2015 року», – каже міністр.

Хоча основним завданням є ухвалення цього документу, Семерак також очікує, що в рамках переговорів відбудуться зібрання сторін Кіотського протоколу і Паризької угоди.

10 грудня представники міжнародної екологічної організації 350.org зареєстрували відкритий лист і петицію до уряду Польщі та Організації Об’єднаних Націй через те, що кількох її представників з України, Грузії та Киргизстану не впустили до країни в той час, як там тривали міжнародні кліматичні переговори ООН.

Кліматичні переговори ООН, або COP24, тривають з 2 по 14 грудня 2018 року в польському місті Катовіце.