Німеччина дасть Україні 35 мільйонів євро на боротьбу зі зміною клімату – Мінекології

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільйонів євро для боротьби з кліматичними змінами, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Кошти будуть використані за чотирма пріоритетними напрямками, повідомив міністр екології України Остап Семерак.

«Мінприроди успішно завершило перемовний процес із Федеральним міністерством Німеччини щодо надання допомоги в розмірі 35 мільйонів євро. Це велике досягнення та виклик для усієї екологічної спільноти України, що спрямує економіку до зеленого зростання», – зазначив Семерак.

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Проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької угоди, національно визначених внесків, включати аспект міжнародної співпраці у контексті протидії зміні клімату в акваторії Чорного моря та сприяти розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі – використання енергії біомаси на заміну викопним джерелам енергії, заявляють в міністерстві.

У відомстві нагадали, що двостороннє співробітництво між Україною та Німеччиною в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи почалося в 2008 році. За цей час Україна стала одним з партнерів ініціативи, почавши 14 проектів, десять з яких загальним бюджетом 19 мільйонів євро «вже успішно завершені».