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26 Грудень 2018, Київ 09:28
Новини | Міжнародні

Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії, щоб відновити комерційний забій китів

Попри заборону на забій китів, Японія вбиває близько 450 морських ссавців щороку нібито з метою наукових досліджень

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Японія вирішила вийти зі складу Міжнародної китобійної комісії через плани відновити комерційний забій китів. Як заявив 26 грудня речник уряду, китобійний промисел буде обмежено японськими територіальними водами і ексклюзивною економічною зоною.

«Ми вирішили вийти з Міжнародної китобійної комісії, щоб продовжити полювання на китів з липня наступного року», – заявив речник уряду Йосіхіде Суґа.

Японський уряд запропонував скасувати 32-річну заборону на забій китів на щорічній конференції МКК у вересні 2018 року, проте пропозицію було відхилено. Попри цю заборону, Японія вбиває близько 450 китів щорічно, виправдовуючи це цілями наукових досліджень.

Як стверджують у Токіо, полювання не наражає на небезпеку більшість видів китів, а китове м’ясо є частиною традиційної кухні.

Вбивство китів. Чому Ісландія щороку вбиває 161 тварину? (відео)
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Вбивство китів. Чому Ісландія щороку вбиває 161 тварину? (відео)

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