Японія виходить з Міжнародної китобійної комісії, щоб відновити комерційний забій китів

Японія вирішила вийти зі складу Міжнародної китобійної комісії через плани відновити комерційний забій китів. Як заявив 26 грудня речник уряду, китобійний промисел буде обмежено японськими територіальними водами і ексклюзивною економічною зоною.

«Ми вирішили вийти з Міжнародної китобійної комісії, щоб продовжити полювання на китів з липня наступного року», – заявив речник уряду Йосіхіде Суґа.

Японський уряд запропонував скасувати 32-річну заборону на забій китів на щорічній конференції МКК у вересні 2018 року, проте пропозицію було відхилено. Попри цю заборону, Японія вбиває близько 450 китів щорічно, виправдовуючи це цілями наукових досліджень.

Як стверджують у Токіо, полювання не наражає на небезпеку більшість видів китів, а китове м’ясо є частиною традиційної кухні.