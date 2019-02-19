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20 Лютий 2019, Київ 01:45
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В’язні «китової в’язниці». Трагедія білух і косаток у російському Примор’ї – відео

В’язні «китової в’язниці». Трагедія білух і косаток у російському Примор’ї – відео
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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про жорстоке поводження з тваринами через умови утримання білух і косаток, які кілька місяців перебувають у «китовій в’язниці» у Примор’ї на Далекому сході Росії. Тварин планують повернути у природне середовище. Також 19 лютого відзначається Всесвітній день китів. І представники російського відділення Greenpeace провели узгоджений пікет на захист косаток і білух, які перебувають у «китовій в’язниці» у Примор’ї. (Відео Російської служби Радіо Свобода)

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