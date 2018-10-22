Представники 24 країн обговорять захист вод Антарктики

В Австралії 22 жовтня починається міжнародна зустріч, учасники якої зосередяться на тому, як захистити морське життя в Південному океані й антарктичних водах.

Більш ніж 280 вчених, менеджерів із ресурсів й представників урядів із 24 країн зберуться в Гобарті на 37-ме щорічне засідання Комісії з охорони морських ресурсів Антарктиди.

Учасники розглянуть пропозиції про створення трьох нових морських природоохоронних територій у східній Антарктиці, в морі Веддела і на західному Антарктичному півострові.

«Південний океан є домом для деяких найбільш незайманих значних морських екосистем у світі… Тут живе все: від гігантського кальмара до пінгвінів, тюленів і китів», – заявила виконавчий директор «Антарктичної і Південної коаліції» Клер Крістіан.

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За її словами, морські природоохоронні території є ефективним способом захисту цих видів і їхніх екосистем. Крім того, вони підвищують стійкість до кліматичних змін додала Крістіан.

Вчені також проаналізують вплив змін клімату на морське життя в південних морях і вивчать ефективність заходів зі збереження й управління морськими екосистемами.