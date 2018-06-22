Дослідники Антарктиди відзначають «Середину зими»

Дослідники Антарктиди з усього світу відзначають 22 червня одне з найважливіших свят полярників – Мідвінтер або «Середину зими», повідомляє міністерство освіти і науки України.

Учасники української експедиції на станції «Академік Вернадський» цього дня влаштовують «хрещення» у крижаній воді, після якого кожен «новачок» отримує право називатися справжнім полярником. Також відбуватимуться змагання із шахів, більярду, футболу, перетягування канатів.

Цьогоріч українські полярники 23-ї експедиції вперше змагатимуться із 10 видів спорту. Мідвінтер у Антарктиді святкують уже понад 100 років.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто: обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу й коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.