Вчені: від 1992 року в Антарктиці зникло майже 3 трильйони тонн льоду

Міжнародна група вчених заявляє про тривожні темпи танення льоду в Антарктиці. За їхніми даними, від 1992 року там зникло майже три трильйони тонн льоду.

За даними дослідження, опублікованого 13 червня, танення підняло світовий рівень моря майже на сантиметр з початку 1990-х років, що зрештою може становити небезпеку для берегової лінії від островів Тихого океану до Флориди.

«Ми розглядаємо ці результати як ще один тривожний дзвінок для необхідності дій, щоб уповільнити нагрівання нашої планети», – сказав Ерік Рігнот, вчений лабораторії реактивного руху НАСА, який протягом двох десятиліть стежив за крижаними покровами Землі.

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Група з 84 науковців у статті в журналі Nature заявила, що в період з 1992 по 2017 рік Антарктика втратила 2,7 трильйона тонн льоду під час танення, відстеженого за допомогою супутникових даних й інших вимірів. З 1992 року через це рівень моря піднявся на 0,76 сантиметра.

«Різке збільшення (танення – ред.) – це великий сюрприз», – заявив провідний автор Ендрю Шеперд з Лідського університету у Великій Британії.

«Ми маємо хвилюватися. Це не означає, що ми маємо впадати у відчай. Речі відбуваються. Вони відбуваються швидше, ніж ми очікували», – додала вчена з Каліфорнійського університету в Ірвайні Ізабелла Велікогна.

Дослідження показало, що більша частина льоду зникла в Західній Антарктиці й Антарктичному півострові, де теплі води океану сприяють таненню льодовиків.