ООН: 2017 рік увійде в історію спостережень як один із найтепліших

Нинішній рік увійде в історію метеоспостережень як один із найтепліших, повідомила Всесвітня метеорологічна організація на початку конференції ООН з клімату в Бонні, Німеччина.

Від 6 до 17 листопада в Бонні зустрічаються представники майже 200 країн, щоб спробувати підтримати Паризьку кліматичну хартію, незважаючи на вихід з неї США.

2016 рік був найспекотнішим, чому сприяло таке погодне явище як Ель-Ніньо, а 2015 і 2017 роки посідають друге місце, йдеться в попередньому річному звіті агентства ООН, оприлюдненому 6 листопада. У ньому йшлося про те, що кількість вуглекислого газу в атмосфері в 2017 році продовжувала рости, в той час як рівень моря підвищується, а льодовий покрив Антарктиди наближається до рекордно низького рівня.

У доповіді вказано, що глобальна середня температура з січня по вересень цього року була приблизно на півградуса за Цельсієм вища, ніж у середньому за 1981-2010 роки.

«Ми стали свідками надзвичайних погодних умов у 2017 році», – йдеться в заяві генерального секретаря ВМО Петтері Тааласа. Зокрема, він звернув увагу на урагани в Атлантиці і Карибському басейні, температури, що перевищують 50 градусів за Цельсієм, в Пакистані, Ірані й Омані, мусонні повені в Азії і посуху в Східній Африці.