Експедиція на Антарктику: дослідники робитимуть каталоги китів і досліджуватимуть пластик в океані

Учасники майбутньої української антарктичної експедиції почнуть проводити нові види досліджень, йдеться про 5 нових біологічних досліджень.

Як повідомив виконувач обов’язків директора Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий, насамперед дослідники започаткують фотоідентифікаційні каталоги китів, а також оновлять каталоги тюленів Ведделла.

За його словами, два види досліджень будуть спрямовані на вивчення забруднення довкілля: перший стосуватиметься вивчення вмісту мікропластику у воді, а другий – аналізу вмісту хімічних забрудників у тканинах риб і молюсків.

Очікується, що такі дослідження покажуть динаміку перенесення забруднення між континентами.

«Ми маємо амбітну ціль – за кілька років перетворити острів Галіндез, де розташована наша станція, на постійну екологічну «обсерваторію». Саме для цього й розширюється список досліджень, які проводитимуть українські полярники. Результати цих досліджень даватимуть нам спектр необхідних даних, за якими можна буде визначати реакцію екосистеми на зміни клімату», – сказав Євген Дикий, якого цитує прес-служба Міністерства освіти і науки.

1 березня 12 учасників нової щорічної експедиції на українську антарктичну станцію Вернадського закінчили обов’язкове навчання. Наприкінці березня учасники експедиції вирушать на станцію Вернадського.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто: обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу й коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.