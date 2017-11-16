Україна і Франція домовились про спільні наукові дослідження в Антарктиці – МОН

Українські науковці зможуть долучитися до проведення досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Про це, як передає Міністерство освіти, домовилися представник уряду України в секретаріаті Договору про Антарктику Дмитро Чеберкус та директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора Ів Френо.

«Французька сторона запропонує Україні для співпраці низку наукових проектів, які нині реалізуються їхнім полярним інститутом. Вони стосуються таких напрямів, як геологія, клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо», – йдеться в повідомленні.

Дмитро Чеберкус повідомив, що йдеться як про короткострокові проекти, так і тривалі – терміном до одного року.

Україна володіє однією антарктичною станцією «Академік Вернадський», що розташована на мисі Марина острова Галіндез. Це метеорологічна та географічна обсерваторія.

Після розпаду Радянського Союзу Росія оголосила себе єдиною правонаступницею усіх антарктичних станцій СРСР, українські науковці втратили можливість проводити дослідження на власній станції. Однак у 1996 році Україна змогла придбати британську станцію «Фарадей» за символічну ціну – 1 фунт стерлінгів, після чого станцію перейменували на честь першого президента НАН України.

Україна – одна з 29 країн, що мають статус консультативних сторін Договору про Антарктику, метою якого є забезпечення наукових досліджень і збереження миру на континенті.