Стихійні лиха спричинили 10 400 смертей у 2018-му – дослідження

Стихійні лиха у 2018 році завдали збитків на 160 мільярдів доларів США і призвели до загибелі близько 10 400 людей – такі висновки дослідження однієї з найбільших компаній із перестрахування в світі Munich RE. Це ставить 2018 рік на четверте місце за збитковістю для страхувальних компаній за період з 1980 року.

Як зазначають дослідники, прогнози на початку 2018 року не передбачали такої кількості катаклізмів, які припали на другу його половину.

Всього близько 29 стихійних лих протягом року завдали збитків на мільярд доларів або більше протягом року. Серед них згадують урагани Майкл і Флоренс біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів, тайфуни Джебі, Мангкут і Трамі в Азії й низку землетрусів і цунамі в Індонезії, які коштували життя понад трьом тисячам людей.

«На жаль, 10 400 людей по всьому світу загинули внаслідок природніх катастроф минулого року. Це ставить 2018-й в один ряд із 2016-м, 2014-м, 2000-м та ще трьома роками у 1980-х, коли кількість жертв становила близько 10 тисяч», – йдеться у звіті.

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Дослідники звертають увагу зокрема на те, що повені спричинили 35% смертей, хоча зазвичай цей показник становить 14%. Причину вбачають у масштабних повенях в Азії й Африці.

Зі 160 мільярдів доларів, втрачених внаслідок стихійних лих, 60 мільярдів покрило страхування. У США страхувальники компенсували 68% збитків, в Азії – 23%, у Європі – 8%. Ще 1% складають страхові виплати у Південній Америці, Африці, Австралії й Океанії.