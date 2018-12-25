Цунамі в Індонезії: кількість загиблих зросла до 429

В Індонезії кількість загиблих внаслідок цунамі зросла до 429, ще понад 1400 людей поранені, повідомляє Національне управління країни зі стихійних лих.

Напередодні повідомляли про 373 жертви.

Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив: 128 людей досі вважають зниклими. 25 грудня військові, предстаники влади і волонтери продовжують пошуки на завалених уламками пляжах.

За даними влади Індонезії, свої будинки внаслідок стихії втратили понад 11600 людей.

Ввечері 22 грудня в Зондській протоці в Індонезії сталося цунамі, яке зруйнувало сотні будинків і готелів.

Науковці припускають, що цунамі могло бути викликане підводними зсувами через виверження вулкану на індонезійському острові Анак-Кракатау, яке сталося 24 хвилинами раніше.

Через стихію Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до провінцій Лампунг і Бантен в Індонезії.

За попередніми даними МЗС, українців немає серед загиблих і постраждалих.