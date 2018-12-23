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23 Грудень 2018, Київ 13:46
Новини | Політика

МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Індонезії через цунамі

Наслідки цунамі в Індонезії, 23 грудня 2018 року

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Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до провінцій Лампунг та Бантен в Індонезії після цунамі.

Департамент консульської служби МЗС закликає українців, які опинилися в зоні лиха, неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади і рятувальних служб щодо заходів безпеки та уважно стежити за їхніми повідомленнями.

Також українське зовнішньополітичне відомство рекомендує при першій можливості повідомити про себе посольство України в Індонезії (телефон – + 628788-489-0918, електронна пошта – emb_id@mfa.gov.ua.

Ввечері 22 грудня в Зондській протоці в Індонезії сталося цунамі, яке зруйновало сотні будинків та готелів. Щонайменше 168 людей загинули, понад 750 травмовані.

Науковці припускають, що цунамі могло бути викликане підводними зсувами через виверження вулкану на індонезійському острові Анак-Кракатау, яке сталося 24 хвилинами раніше.

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