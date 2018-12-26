Наслідки цунамі в Індонезії – відео з дрона

В Індонезії кількість загиблих внаслідок цунамі зросла до 429. Свої будинки внаслідок стихії втратили понад 11600 людей. Більшість із постраждалих наразі перебувають у тимчасових притулках, під які переробили футбольні стадіони. Найважче переживають стихійне лихо діти, з ними працюють волонтери – співають, бавляться. Ввечері 22 грудня в Зондській протоці в Індонезії виникло цунамі, яке зруйнувало сотні будинків і готелів. 26 грудня також виповнюється 14 років, коли Індонезія, серед 13 інших країн, пережила трагедію цунамі, яка тоді забрала понад 200 000 життів. (Відео Reuters)