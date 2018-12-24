Українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії – МЗС

За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок цунамі в Індонезії. Про це повідомив керівник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

Кирилич також опублікував телефон, за яким можна звернутися до українського консула: +628788-489-0918.

Ввечері 22 грудня в Зондській протоці в Індонезії сталося цунамі, яке зруйновало сотні будинків та готелів. За останніми даними, загинули щонайменше 280 осіб.

Науковці припускають, що цунамі могло бути викликане підводними зсувами через виверження вулкану на індонезійському острові Анак-Кракатау, яке сталося 24 хвилинами раніше.

Через стихію міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до провінцій Лампунг та Бантен в Індонезії.