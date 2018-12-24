Цунамі в Індонезії: кількість жертв зросла до 280 осіб

В Індонезії станом на ранок 24 грудня кількість жертв цунамі зросла до щонайменше 280 осіб. Про це повідомляє Національне управління країни зі стихійних лих.

Близько тисячі людей постраждали внаслідок стихії. Свої домівки довелося залишити приблизно 3000 місцевих жителів.

Ввечері 22 грудня в Зондській протоці в Індонезії сталося цунамі, яке зруйновало сотні будинків та готелів.

Науковці припускають, що цунамі могло бути викликане підводними зсувами через виверження вулкану на індонезійському острові Анак-Кракатау, яке сталося 24 хвилинами раніше.

Через стихію міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до провінцій Лампунг та Бантен в Індонезії.