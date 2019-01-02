В Індонезії внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 15 осіб

В Індонезії внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 15 людей, ще 20 вважаються зниклими без вісти. Про це 1 січня повідомила місцева влада.

Інцидент трапився на острові Ява в новорічний вечір 31 грудня.

Представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих зазначив, що свої домівки були змушені залишити 60 осіб.

Рятувальним роботам заважили відсутність відповідного обладнання та дощі. Деякі тіла знайшли з допомогою екскаваторів на глибині 4 метрів.

Рятувальні роботи мають продовжити 2 січня.