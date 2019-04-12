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12 Квітень 2019, Київ 10:22
Новини | Міжнародні

Виборча комісія Ізраїлю підтвердила перемогу партії Нетаньягу на виборах

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу і його дружина Сара святкують перемогу на виборах, Тель-Авів, Ізраїль, 10 квітня 2019 року

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Виборча комісія Ізраїлю підтвердила, що партія «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримала більшість місць в парламенті після остаточного підрахунку голосів за підсумками виборів, що відбулися 9 квітня.

Комісія 11 квітня заявив, що «Лікуд» отримує 36 місць в 120-місному Кнесеті, що на одне місце більше, ніж у його основного конкурента, центристської партії «Синьо-білі», яка здобула 35 місць.

Завдяки укладенню коаліційних угод «Лікуд» і його союзники-націоналісти отримають в Кнесеті більшість – в 55-65 осіб, що дозволить Нетаньягу вп’яте сісти у крісло прем’єра.

Беньямін Нетаньягу
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Основним фактором перемоги Нетаньягу оглядачі називають низьку явка серед арабів в Ізраїлі, яка була нижчою від 50 відсотків. Багато арабів бойкотували вибори на знак протесту проти того, що вони називають антиарабською політикою Нетаньягу.

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