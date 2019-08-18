Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розповів, про що буде говорити із Зеленським

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв під час свого візиту до Києва обговорити із президентом України Володимиром Зеленським економічну співпрацю між державами.

«Сотні тисяч громадян Ізраїлю – репатріантів з України, становлять собою живий зв'язок між двома державами, і наші відносини міцнішають. Я буду говорити з президентом про створення зони вільної торгівлі, про пенсійну угоду і про багато інших питань, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між двома державами», – сказав голова уряду перед вильотом до Києва.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибуває до української столиці 18 серпня. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та взяти участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році. Це був останній візит голови уряду Ізраїлю до України.

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі на початку 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ 11 липня. Річний товарообіг між країнами становить 1,34 мільярда доларів.