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14 Серпень 2019, Київ 17:33
Новини | Політика

Зеленський проведе переговори з Нетаньягу – Офіс президента

У планах візиту ізраїльського прем’єра – вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру

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В Офісі президента України повідомили, що Володимир Зеленський проведе 19 серпня у Києві переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Крім того, Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру», – зазначили в президентській канцелярії.

/**/ /**/ /**/ Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на тлі українського прапора під час візиту до Ізраїлю президента України Петра Порошенка, 22 грудня 2015 року
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Раніше також Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня і протягом двох днів зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Це перший візит іноземного лідера до України з часу інавгурації президента Зеленського і перший за 20 років візит ізраїльського прем’єра.

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