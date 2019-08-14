Зеленський проведе переговори з Нетаньягу – Офіс президента

В Офісі президента України повідомили, що Володимир Зеленський проведе 19 серпня у Києві переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Крім того, Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру», – зазначили в президентській канцелярії.

Раніше також Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня і протягом двох днів зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Це перший візит іноземного лідера до України з часу інавгурації президента Зеленського і перший за 20 років візит ізраїльського прем’єра.