В Києві почалася зустріч Зеленського і Нетаньягу

В Києві почалася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, повідомляє Офіс президнента.

Згідно з повідомленням, окрім зустрічі і переговорів, сторони планують «підписання двосторонніх документів», а також спільний прес-брифінг Зеленського і Нетаньягу.

Радіо Свобода готується вести пряму трансляцію брифінгу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва із дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України. Очікується, що, окрім переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, Нетаньягу також вшанує пам’ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.