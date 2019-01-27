Голокост в Україні: жертви і праведники

Вшанування жертв Голокосту по всій країні, світова прем’єра документального фільму «Хто напише нашу історію», семінари з проблем дослідження «українських сторінок» Голокосту для освітян та науковців – так Україна долучилась до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Президент України Петро Порошенко у зверненні до співгромадян закликав не допустити «повторення помилок минулого» й наголосив, що роздуми про трагедію Голокосту – це «застереження для нас і для майбутніх поколінь, до чого може призвести політика нетерпимості й ненависті».

У двадцятому столітті Україна стала територією, де тоталітарні режими скоїли акти геноциду – Голодомор 1932-1933 років, здійснений радянською владою, та Голокост у роки Другої світової війни, який здійснили нацисти. Фактично, Голокост став другим після Голодомору геноцидом, «вчиненим на українській землі». На цьому наголошує керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. За його словами, «часова дистанція між обома злочинами – менше 10 років. Українці, які пережили Голодомор 1932-1933 років, стали свідками Голокосту».

Українці не лише були свідками Голокосту, багато хто з них рятували своїх єврейських родичів, друзів, сусідів. Їхні імена внесені у список праведників народів світу. На 2018 рік, у світі відомо про більш як 26 тисяч праведників народів світу, з них 2619 осіб – з України.

Дотепер вчені вивчають архівні документи, записують історії нащадків тих, хто у своєму домі прихистив євреїв, ризикуючи власними життям, а це і пересічні українці, і священики, і представники інтелігенції.

Про українців, які у роки Голокосту рятували євреїв, втілюючи своїми вчинками ідеали гуманізму у «темні счаси», розповідає просвітницький проект «ПортретиUA».

Голокост: знати, щоб не повторити

Як зазначав у розмові з Радіо Свобода посол держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон, дослідження трагедії та наслідків Голокосту в Україні – це спільна справа українських та ізраїльських науковців.

«Давайте разом, євреї та українці, вивчати історію, давайте не боятись говорити про її темні сторінки. Давайте використовувати сучасні комунікації, щоб провести on-line уроки з історії Голокосту для українських школярів в ізраїльській школі», – запропонував посол.

Українські освітяни та науковці згодні з його пропозиціями, ба більше, окремі освітні та наукові установи здавна мають контакти з колегами у міжнародних інституціях, які досліджують історію Голокосту. Як повідомив Радіо Свобода керівник Українського центру дослідження історії Голокосту Анатолій Подольський, упродовж 13 років вчителі з України проходять стажування в Ізраїлі, крім того, експерти центру проводять семінари для освітян у різних містах України.

«Цього року на круглому столі «Українське суспільство і пам’ять про Голокост» ми представили нові видання з історії Голокосту, обговорювали, як зберегти пам’ять про ту страшну трагедію та про геноцид ромського народу. Вчителі кажуть, що у нагоді стають сучасні гаджети: на уроках історії можна «запустити» відеоролики, на яких записані свідчення очевидців Голокосту; можна показати уривки з вистави, або з концерту, який присвячено пам’яті жертв Голокосту тощо», – каже Подольський.