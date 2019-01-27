У Львові вшанували жертв Голокосту

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту у Львові десятки людей зібрались на віче біля пам’ятника жертвам львівського гетто і на місці Янівського концтабору, де загинули тисячі євреїв.

До пам’ятних місць люди поклали квіти і запалили лампадки.

Представник Центру дослідження юдаїки Мейлах Шейхет наголосив: «Голокост деморалізував світ, дискваліфікуючи всі стандарти моралі, подаровані світу всемогутнім творцем. Якби не німецький нацизм,то Голокост би не стався».

А львів’янка Ельжбета Ліхтман, рідні якої пережили Голокост, розповіла: «Моя мама з 1941-го по вересень 1942 року була Львові, в гетто, потім виїхала у Польщу. Мама моя вижила. Через ту браму гетто перейти, це означало, що хтось вже не повернеться. Кожен день – це був жах. Вона мені весь час про це розповідала, з дитинства, приходили люди і плакали завжди. Я вдячна всім людям, які сюди приходять».

Львівське гетто існувало у Львові від листопада 1941-го до червня 1943 року в районі Замарстинова і Клепарова. Німецька окупаційна адміністрація утримувала там постійно близько 140 тисяч євреїв. У 1942 році німці почали готуватись до ліквідації гетто. Євреїв вивозили у табір смерті Белжець, що був на території Польщі, в Янівський концтабір або ж розстрілювали просто на території гетто.

Янівський концтабір був табором примусової праці для єврейських робітників. Його нацисти створили у жовтні 1941 року. За даними дослідників, у гетто і в Янівському концтаборі загинули понад 250 тисяч людей.

2005 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Україна долучилася до відзначення цього дня у 2012 році.