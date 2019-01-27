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27 Січень 2019, Київ 12:01
Новини | Суспільство

«Не допустимо повторення помилок» – Порошенко звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною під час відвідування Меморіального комплексу Голокосту «Яд-Вашем» і Праведники народів світу в рамках офіційного візиту до Ізраїлю, 21 січня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який відзначають щорічно 27 січня.

«Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам’ять жертв Голокосту – жахливого злочину нацистів, який став однією з наймасштабніших катастроф в історії людства», – зазначив глава держави на своїй сторінці у Facebook.

«З сумом у серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті», – додав Порошенко.

«Пам’ятаємо і ніколи не допустимо повторення помилок минулого», – наголосив президент України.

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