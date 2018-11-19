Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Листопад 2018, Київ 09:07
Суспільство

«Голод до правди». У CША відбувся показ документального фільму про Голодомор

Митрополит Української православної церкви США Антоній освічує меморіал Голодомору у Вашингтоні. Листопад 2015 року. (Архівне фото).

Дивитись коментарі

У Філадельфії відбувся показ документального фільму «Голод до правди», знятого Андрієм Ткачем, французько-американським режисером українського походження, переможцем багатьох міжнародних нагород, в тому числі «Еммі».

У фільмі розповідається про історію канадської журналістки Реї Клейман, яка, подорожуючи Україною восени 1932 року, правдиво описала Голодомор, за що її вигнали з Радянського Союзу і назвали «буржуазною порушницею спокою».

Найбільше мене розчулила на викликала сльози на моїх очах головна тема фільму – Голодомор, голод, який був створений в Україн
Тейлор Коб

Унікальність фільму у тому, що, він поєднує в собі минуле та сучасне. Автор проводить паралелі між методами сталінського режиму проти українців та методами президента Путіна, який розв’язав війну на сході України. Стрічка була знята на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об’єднанням «Вавилон-13». Раніше вона була показана в Україні, Канаді та на західному узбережжі Америки. Чимало глядачів у Філадельфії про голодомор почули вперше.

«Найбільше мене розчулила на викликала сльози на моїх очах головна тема фільму – Голодомор, голод, який був створений в Україні. Як також і активна позиція Реї Клеймен, яка намагалась розповісти про цю трагедію, її мужність та хоробрість. Ця історія повинна бути включена в американські посібники з історії, ця історія повинна прозвучати у всіх американських класних кімнатах», – каже глядачка Тейлор Коб.

Мої діти та онуки знають про Голокост, але вони повинні знати і про інші випадки геноциду, тому що це зачіпає все людство
Сол Аксельрод

«Фільм чудовий. Для мене, вихідця з родини російських євреїв, ці жахіття торкаються багатьох людей. Вони зачіпають українців нарівні з багатьма іншими народностями. І це повинно бути частиною широкої дискусії, інакше історія буде повторюватись. Ми всі повинні знати про ці випадки геноциду. Мої діти та онуки знають про Голокост, але вони повинні знати і про інші випадки геноциду, тому що це зачіпає все людство і якщо ми не дамо цьому рішучу відсіч, ми знову переживатиме цю історію», – ділиться враженнями від фільму Сол Аксельрод.

Мені дуже сподобався фільм, тому що єднає минуле з теперішнім
Ліда Мельник

«Мені дуже сподобався фільм, тому що єднає минуле з теперішнім і то є дуже страшно. В наших родинах завжди були історії про Голодомор, але ніколи в школі не вчили, ані в українській, ані в американській, так що це дуже важливо, щоб ми могли підтримувати розташування цієї інформації», – говорить Ліда Мельник.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG