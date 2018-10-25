У Києві відбувся музейний марафон, присвячений українцям – праведникам народів світу

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 25 жовтня відбувся просвітницький марафон, присвячений українцям – праведникам народів світу, які у роки Голокосту рятували євреїв.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, упродовж дня у музеї провели низку інформаційно-просвітницьких заходів, серед яких виставка «Українські рятівники євреїв під час Голокосту», розповіді родин праведників, лекція директора Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» Ігоря Щупака і тренінг для підлітків і молоді.

Щупак розповів Радіо Свобода, що пам’ять про українців-рятівників повинна вшановуватися на державному рівні, як це роблять у країнах Європейського союзу.

Почесне звання «Праведник народів світу» Ізраїль надає з 1963 року. У розмові з Радіо Свобода куратор проекту, провідний науковець музею Світлана Даценко повідомила: станом на 1 січня 2018 року у світі нарахували понад 26 тисяч праведників, з них 2619 – з України.

«Список українців, які подали руку допомоги своїм єврейським сусідам, знайомим і незнайомим, не вичерпується цією цифрою: ми проводимо дослідження, поповнюємо список українських рятівників євреїв», – повідомила Даценко.

За її словами, рік тому музейники започаткували просвітницький проект «ПортретиUA», завдання якого – відобразити український вимір у Другій світовій війні через особисті історії людей, які своїми вчинками втілювали в життя ідеали миру, гуманізму та толерантності.

На виставці «Праведний шлях: українці-рятівники» представлені більш як тридцять історій українців – рятівників і праведників народів світу. Ця виставка є результатом річної роботи проекту.