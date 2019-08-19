Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Серпень 2019, Київ 21:16
Відео

Зеленський провів переговори з Нетаньягу: Путін втрачає друзів?

Зеленський провів переговори з Нетаньягу: Путін втрачає друзів?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:09 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

19 серпня в Україні перебуває з візитом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. При всій важливості двосторонніх відносин, головне для України – війна, яку продовжує Росія. А Нетаньягу за останні 4 роки 13 разів зустрічався у Москві з Путіним. Чи може Зеленський задіяти прем'єра Ізраїлю посередником? Нетаньягу – між Путіним і Зеленським. Обговорили цю тему з учасниками програми. Це – голова комітету в закордонних справах Верховної Ради 8-го скликання Ганна Гопко і російський політичний експерт Костянтин Еггерт.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG