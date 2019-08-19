Зеленський заявив, що домовився з Нетаньягу вирішити проблему заборон українцям в’їжджати до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу вирішити проблему заборон українцям в’їжджати до Ізраїлю.

«Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні заборони громадянам України в дозволі на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю», – сказав Зеленський на брифінгу з Нетаньягу в Києві.

Ввечері 18 серпня Нетаньягу прибув до української столиці із дводенним візитом. Це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України.