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19 Серпень 2019, Київ 18:10
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Перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України – відео

Перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України – відео
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва із дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України. 19 серпня прем’єр Ізраїлю зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. В їх присутності спеціальні уповноважені посли обох держав підписали угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти держави Ізраїль про сприяння вивченню івриту в освітніх закладах України, а української мови – в Ізраїлі.

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